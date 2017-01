Le Club Med veut revenir en Israël

Le Pdg mondial du Club Méditerranée Henri Giscard d’Estaing a annoncé qu’il cherche actuellement un site pour se réinstaller en Israël. Il a parlé de la zone côtière située entre Tel-Aviv et Haïfa. Henri Giscard d’Estaing a expliqué que les démarches prennent plus de temps qu’à l’ordinaire car Israël est un Etat de droit mais que si cela ne tenait qu’à lui, le Club Med ouvrirait dès aujourd’hui! Il a indiqué venir souvent en Israël et exprimé son amour pour les touristes israéliens qui passent des vacances dans les clubs éparpillés à travers le monde. Il s’est dit convaincu que le retour du Club Med en Israël attirerait un large public de touristes étrangers.

Il y avait deux sites du Club Med en Israël, Achziv et Eilat, le dernier ayant fermé en 2012 pour des raisons de nouvelle stratégie commerciale du groupe.

Henri Giscard d’Estaing est le fils de l’ancien président français Valery Giscard d’Estaing.

