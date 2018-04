Clôture de sécurité: trois terroristes éliminés par Tsahal

Des terroristes ont tenté de pénétrer en Israël par deux endroits de la clôture de sécurité au sud de la bande de Gaza. Dans l’un des incidents, deux terroristes avaient lancé des engins explosifs en direction des soldats et tentaient de percer la clôture. Les deux terroristes ont été éliminés. Plus au sud, ce sont également deux terroristes qui ont tenté de pénétrer en Israël. L’un d’eux a été éliminé et le deuxième a été arrêté et emmené pour interrogatoire.

Il s’agissait de la troisième tentative d’intrusion en quelques heures. Par ailleurs, un champ de blé a été incendié du côté israélien à cause d’une bouteille incendiaire lancée depuis l’autre côté de la frontière au moyen d’un cerf-volant.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90