CLAUDE LEVY, CONSEILLER CONSULAIRE, APPELLE A VOTER MEYER HABIB AU SECOND TOUR DE L’ELECTION LEGISLATIVE

Communiqué de Claude LEVY, Conseiller Consulaire

Je déplore profondément que Daphna POZNANSKI-BENHAMOU, candidate du rassemblement, que j’ai soutenu, n’ait pu accéder au second tour des législatives.

Mais les électeurs se sont exprimés et j’accepte les résultats de ce 1er tour.

Des deux candidats en lice pour le second tour, je ne me retrouve nullement dans les idées défendues par la candidate de la République en Marche, en particulier, dans sa conception antireligieuse de la laïcité et dans sa non- dénonciation de la récente condamnation d’Israël par la France, à l’Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale de la Santé, qui ont profondément choqué les Français d’Israël.

C’est pourquoi, pour ma part, j’appelle à voter pour Meyer Habib, lors du second tour des élections législatives, qui se déroulera le dimanche 18 juin 2017.