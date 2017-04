Classement: Tsahal, 15e armée mondiale!

Alors qu’Israël commémore dans une même semaine Yom Hashoah et Yom Haatsmaout, symboles de la chute et de la renaissance du peuple juif, le site militaire Global Firepower a publié le classement mondial des armées de 127 pays en fonction de leur puissance en hommes et en matériel ainsi que plusieurs autres critères.

Après à peine 69 ans d’existence, Israël arrive en 15e position! Les pays qui précèdent l’Etat hébreu sont dans l’ordre: les USA, la Russie, la Chine, l’Inde, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Turquie, l’Allemagne, l’Italie, la Corée du Sud, l’Egypte, le Pakistan et l’Indonésie.

Ce classement indique clairement qu’en comparaison à la taille des pays et à leur population, Israël devrait être placé en tête de classement!

Quelle fierté pour Israël et pour Tsahal!

Photo Ofer Zidon / Flash 90