Classement mondial des villes start-ups : Jérusalem dans le top 30, Tel-Aviv 6e

Jérusalem se rapproche de Tel Aviv sur tous les points de vue, et cette petite rivalité propulse la croissance israélienne.

Genome a publié mardi son rapport de 2017 sur les économies de premier plan dans le monde. Tel Aviv s’est classée au 6e rang, mais a perdu une place par rapport au précédent rapport d’il y a deux ans, tandis que Jérusalem a obtenu une mention honorable de finaliste, ce qui la place à la 28e place des écosystèmes de start-ups à travers le monde.

“En Israël, Tel Aviv est un écosystème de premier plan depuis déjà plusieurs années, et dans notre classement de 2017, Jérusalem a été un proche finaliste, avec un grand talent pour élargir les marchés”, ont écrit les auteurs du rapport, le cofondateur Bjoern Lasse Herrmann, le directeur financier JF Gauthier, le directeur de projet Danny Holtschke, le docteur Ron Berman et le fondateur Emeritus Max Marmer.

Mais ce rapport sous-estime à quel point la ville sainte mérite mieux que son classement. Elle vient en 3ème position pour le pourcentage d’entreprises internationales qui y qui sont basées, derrière Tel Aviv qui détient la 1ère place et la Nouvelle-Zélande en seconde place. La Silicon Valley s’est classée 4ème. Le fait que ces deux villes aient un classement si élevé est révélateur d’une première mondiale dans la stratégie des startups de l’État juif.

«Les startups de Stockholm, de Berlin et de Helsinki sont priées de sortir de l’Europe si elles veulent progresser plus rapidement. Les meilleurs exemples sont Tel Aviv et Jérusalem. En raison d’une petite économie et grâce à un melting-pot mondial, les startups israéliennes ont suivit avec succès des stratégies globales depuis des années.

JÉRUSALEM: HUB EN OR DE SILICON

Jérusalem figurait parmi les sept autres finalistes qui comprenaient Atlanta, Delhi, Denver-Boulder, Helsinki, Moscou, Mumbai et Salt Lake-Provo. Elle a fait valoir ses arguments pour atteindre le top 20, soit 5ème au niveau mondial en termes d’Exit de ses valeurs boursières (plus de 5%) et classée très haut sur la connectivité mondiale.

Elle a été l’un des huit entourages technologiques de la région européenne qui ont fait l’objet d’une mention spéciale à côté de Lisbonne, l’Estonie, Barcelone, et l’environnement start-up en plein essor de Francfort. Mais il est sûr de dire que Jérusalem surpasse toutes ces économies tech. Genome estime que 500 à 700 start-ups sont dans la capitale israélienne et mentionne l’introduction en bourse de Mobileye à 890 millions de dollars comme une aubaine pour la ville (le rapport était clairement déjà terminé juste avant son acquisition par Intel Mobile pour 15,3 milliards de dollars annoncée lundi).

“La ville possède un certain nombre de succès récents dans des domaines de pointe tels que la vision par ordinateur (traitement d’image, réalité virtuelle), l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

Glide et OrCam font l’objet d’une mention spéciale. Il y aurait beaucoup d’autres exemples à citer, mais le rapport a ainsi fait la critique de la ville d’or.

“Jérusalem est un concurrent de premier plan qui s’est classé en dehors du top 20 de l’indice des écosystèmes de cette année. Le facteur le plus faible de la ville est la performance, où sa valeur d’exit est très intéressante, mais la valeur boursière totale des start-ups avant leur sortie est faible, ce qui indique une forte performance des valeurs avec des fondamentaux plus faibles », indique le rapport.

TEL AVIV RÈGNE TOUJOURS

La région métropolitaine de Tel Aviv est toujours le centre du monde technologique d’Israël. Le rapport mentionne que plus de 250 sociétés israéliennes ont fait l’objet d’une introduction en Bourse sur le NASDAQ au cours des 40 dernières années, dépassée seulement par les États-Unis et la Chine. Le financement en début depuis le début de l’année s’élève en moyenne à environ 509 000 $ par start-up, soit plus du double de la moyenne mondiale. La valeur de l’écosystème vaut un colossal 22 milliards de dollars. Même le salaire moyen d’ingénieur logiciel de 63 000 $ est supérieur à la moyenne mondiale (49 000 $).

“Tel Aviv a toutes les caractéristiques d’un géant mondial de la technologie: la technologie, l’éducation, le soutien du gouvernement, une mentalité globale, et un stupéfiant regroupement de 300 centres de R&D multinationales opérant en Israël.

Le rapport note que l’armée est le principal facteur dans la force de Tel-Aviv et le principal vecteur pour de nombreux développeurs et cyber entrepreneurs de sécurité actuellement la conduite de l’économie globale de démarrage d’Israël. Il convient de noter, à part ce rapport, que la Silicon Valley a également ses racines dans le développement militaire.

Le pourcentage de fondateurs immigrés de Tel Aviv est étonnamment bas à 16% (en dessous de la moyenne mondiale de 19%), malgré le fait qu’Israël ait une immigration forte et régulière de Juifs avec des diplômes universitaires de partout dans le monde occidental. Son nombre d’entreprises féminines est également faible, moins de 8%.

En revanche, 34% des fondateurs d’entreprises à Jérusalem ne sont pas nés à l’étranger et 16% des entrepreneurs les plus religieux de la ville sont des femmes, soit le double de celui de Tel-Aviv.

Par Gedalyah Reback – Aharon Kahn

Photo de Har Hotzvim – Jerusalem (CC BY SA 3.0 Gilabrand via Wikimedia Commons

Source: Geektime – israelvalley.com