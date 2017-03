La classe politique en ébullition

La crise au sein de la coalition s’amplifie. Le ministre des Transports Israël Katz s’est dressé contre le Premier ministre et a dénoncé ses menaces d’élections anticipées au cas où Moshé Cahlon ne renonçait pas à son intention de créer la nouvelle corporation de radio-télévision. « On ne va pas aux élections sur une telle question! », a indiqué Israël Katz. Le député Yehouda Glick a également critiqué les menaces exagérées selon lui du Premier ministre.

Du côté de l’opposition, on se met à rêver et on tente d’échafauder une coalition de remplacement en courtisant Moshé Cahlon. Le président du Camp Sioniste Itshak Herzog a contacté le président de Koulanou pour l’exhorter à quitter la coalition pour créer « un bloc constructif » qui présenterait un gouvernement alternatif sans avoir besoin d’organiser de nouvelles élections. Mais les analystes politiques estiment que ce scénario n’a que peu de chances d’aboutir.

Photo Isaac Harari / Flash 90