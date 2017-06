Cinquantenaire: Miri Reguev scandalisée par la directive de Tsahal

La directive de Tsahal concernant les sujets à ne pas aborder ou les termes à ne pas utiliser dans Tsahal lors des activités du cinquantenaire de la Guerre des Six Jours a fait bondir Miri Reguev. La ministre de la Culture et des Sports a qualifié de « honte » et « d’énorme faute » cette décision du commandant du Département de l’éducation de Tsahal et a annoncé qu’elle allait en parler au ministre de la Défense ainsi qu’au chef d’Etat-major afin qu’ils annulent immédiatement cette directive.

Sur les ondes de Galei Tsahal Miri Reguev a rappelé que le gouvernement avait décidé de marquer en grand le cinquantenaire de la « libération et de la réunification de Jérusalem », et que Tsahal se devait de suivre la politique fixée par l’échelon politique.

La ministre, qui est aussi présidente de la commission ministérielle des Symboles nationaux et des Cérémonies a rappelé que cette commission avait choisi pour logo de ce cinquantenaire « 50 ans de la Libération de Jérusalem, Jérusalem réunifiée et unificatrice ».

Mardi matin, le sentiment selon lequel les échelons élevés de Tsahal cherchent effectivement à réduire l’influence religieuse dans l’armée a reçu une nouvelle confirmation. L’ancien commandant du Département de l’Education de Tsahal, le lieutenant-général (rés.) Nehemia Dagan a été d’une franchise parfaite en approuvant la décision de son successeur Avner Paz: « Tsahal ne doit pas influencer les opinions. La religion et la tradition juives n’ont fait que causer du tort à Tsahal »! L’officier a poursuivi dans son offensive: « Au début, nous nous sommes réjouis de la quantité de soldats et officiers religieux. Mais ensuite, les rabbins s’en sont mêlés et ont introduit des choses négatives. Les religieux sont en train de mener Tsahal vers un champ de mines car il y a des personnes dans Tsahal qui ne sont pas d’accord avec la réunification de Jérusalem . Pourquoi Tsahal devrait-elle fêter Yeroushalaïm??! »

Photo Ohad Zwigenberg / Flash 90