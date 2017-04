Cimetière juif profané en Moselle

Une quarantaine de tombes sur cinquante ont été renversées ou brisées dans le vieux cimetière juif de Waldiwsse, près de Thionville en Moselle. Il s’agit d’un cimetière datant du 18e siècle. Ce cimetière avait déjà fait l’objet de vandalisme en 2014 par trois jeunes qui ont été condamnés à des peines de prison.

La police a ouvert une enquête mais aucun graffiti ou inscription n’ont été notés.

La maire de Thionville Dr. Pierre Cuny a sévèrement condamné ce nouvel acte d’antisémitisme soulignant que les valeurs et les symboles de la République subissent des attaques de plus en plus fréquentes. « Il ne doit pas y avoir de place pour l’intolérance et le vandalisme », a-t-il rajouté.

Photo Flash 90