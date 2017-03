Chypre : Le tourisme Israélien est en hausse de 51 % en 2016

La fréquentation des touristes français a progressé de +16,8% par rapport à 2015, celle des britanniques de +11% et des russes de +49 %. Mais ce sont les touristes israéliens qui battent tous les records avec une fréquentation de plus de 51% par rapport à l’an dernier.

.

Chypre a, de toute évidence, bénéficié de transferts importants de touristes depuis la Turquie ou l’Egypte qui craignent ces destinations dans le contexte actuel d’insécurité lié au terrorisme. Le tourisme chypriote a également bénéficié de l’essor d’un tourisme religieux et sportif.

Mais plus insolite encore est la progression du tourisme lié aux mariages civils car 3 000 couples sont venus d’Israël mais aussi des pays du monde arabe pour s’unir à Chypre cette année. Et pour cause, Israël reconnait le mariage civil en dehors de ses frontières mais pas à l’intérieur du pays.

En 2016, Chypre a dépassé son précédent record de recettes touristiques en accueillant 3,2 millions de touristes étrangers soit une progression de 20% de sa fréquentation internationale par rapport à l’exercice précédent. En consequence, le tourisme chypriote représente aujourd’hui près d’un cinquième du PIB national.

Tel avivre