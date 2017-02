Chuck Norris au Kotel

Le célèbre acteur américain Chuck Norris, star hollywoodienne de 76 ans, en visite en Israël avec son épouse, s’est rendu au Mur occidental, dans la Vieille Ville de Jérusalem, et a visité les tunnels du Kotel.

Norris a également dîné avec le Dr Dore Gold, ancien directeur du ministère des Affaires étrangères, dans un restaurant de Herzliya. Gold a publié sur Tweeter une photo de cette rencontre.

Chuck Norris aime Israël et il est en outre un admirateur du Premier ministre Binyamin Netanyahou : en mars 2015, avant les élections, il avait publié un clip vidéo dans lequel il exprimait son soutien à Netanyahou et appelait les Israéliens à voter pour lui. Il avait alors affirmé : « Vous avez un pays incroyable et nous voulons qu’il reste ainsi ».

Il avait ensuite évoqué ses liens étroits avec Israël, où il a tourné trois films, et déclaré que ‘Netanyahou était un leader fort’ dont la présence au gouvernement était ‘cruciale pour la sécurité du peuple israélien’. Photo: Meir Gantz Aroutz 7