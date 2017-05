Chris Rock vient en Israël !

Chris Rock , l’un des plus grands comiques de tous les temps, arrive en Israël pour un spectacle unique!

Le spectacle aura lieu le 8 Janvier 2018, à l’aréna Menora à Tel Aviv. Les billets sont en vente a partir du 10 mai, au prix de 269 a 589 shekels. Pour plus de détails sur les billets, cliquez ici .

Le spectacle fera partie de son Total Blackout Tour, qui met Rock sur les routes pour la première fois depuis 9 ans, après avoir mis l’accent sur une carrière en plein essor sur le grand et le petit écran (il a également reçu les Oscars à deux reprises).

Chris Rock est un humoriste, acteur, réalisateur et producteur américain, qui fait sa grande percée sur Saturday Night Live, au début des années 90. Depuis lors, il a participé a un certain nombre de grands films ( Dogma , L’ Arme fatale 4 , et le Longest Yard ) et a remporté quelques prix, notamment 4 Emmy Awards et 3 Grammy Awards! Il est régulièrement classé comme l’un des plus grands comiques de tous les temps.

