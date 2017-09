Chômage quasi-inexistant, Israël fait jeu égal avec l’Allemagne

Le taux de chômage en Israël continue à baisser. Alors qu’il atteignait encore 4,3 pour cent en juin dernier, il est tombé à 4,1 pour cent en juillet. Autant dire qu’Israël est en situation de plein emploi…

Ces chiffres, ventilés selon le sexe (4 pour cent des hommes et 4,2 pour cent des femmes sont en recherche d’emploi), ont été communiqués par le Bureau national des statistiques et montrent que le chômage a atteint son niveau le plus bas depuis 40 ans.

Comparé aux autres pays de l’OCDE, Israël se place dans le peloton de tête. En 2016, avec un taux de chômage de 4,4 pour cent, le pays venait en septième position, derrière l’Allemagne (3,9 pour cent) et surtout l’Islande (2,7 pour cent) mais devant la Suisse (4,6 pour cent).

Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, n’a pas caché sa satisfaction en déclarant : «Nous avons l’un des taux de chômage les plus bas au monde. Ceci prouve que notre politique économique fonctionne».

Priorité aux exportations vers l’Asie

Sur le plan extérieur, M. Netanyahu a insisté sur la nécessité d’accorder la priorité aux exportations vers les pays asiatiques.

«Nous avons commencé des discussions sur un accord de libre échange avec la Chine. Au même moment, nous discutons avec le Japon pour parvenir à un accord commercial sur la clause de la nation la plus favorisée. Tout le gouvernement œuvre pour ouvrir les marchés asiatiques. C’est un changement significatif et je dirais même historique», a-t-il ajouté.

La Chine est le troisième partenaire économique d’Israël, avec un volume de plus de huit milliards de dollars par an, selon M. Netanyahu.

