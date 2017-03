Choix d’école. Enfin un site pour y voir plus clair!

Tous les observateurs le constatent: le visage de l’alya française a changé. Depuis quelques années maintenant, ce sont de plus en plus de familles avec des enfants en âge d’être scolarisés qui posent définitivement leurs valises en Israël.

Parmi les priorités de ces olim, se trouve bien entendu le choix de la meilleure école pour leurs enfants. Jusqu’à aujourd’hui, il était difficile de s’y retrouver dans un système bien différent de celui de la France. C’est pour cette raison que l’association AMI lance un site internet très précis et clair pour guider les parents dans leur quête: www.ecoles-israel.org, conçu et désigné par Brigitte Tsivia Fitoussi.

Une base de données qui ira en s’enrichissant

Daniel Heffès, Chef de projet Education et initiateur du site explique: « Chaque fois que j’ai reçu des parents, les mêmes questions revenaient sur le sujet du choix de l’école, et c’est ainsi qu’a germé en moi l’idée de créer un site et de rassembler sur une même plateforme le maximum d’informations ».

Avi Zana, Directeur d’AMI, nous décrit : »Sur le site, vous trouvez des explications sur le fonctionnement du système scolaire israélien depuis l’école primaire jusqu’au baccalauréat et même après ».

Ce site déjà très fourni vous permet aussi de choisir une ville, un courant d’éducation (religieux, laïc, orthodoxe,…) et d’avoir en quelques clics accès à une liste d’écoles correspondant à votre recherche. S’en suit un descriptive précis de chaque école avec les coordonnées d’un référent francophone.

»Nous appelons de nos vœux l’enrichissement de cette base de données », poursuit Avi Zana, »Nous avons effectué un travail de fourmis déjà très important avec une liste d’une centaine d’écoles. Désormais, nous comptons encore compléter ces listes et nous invitons tous ceux qui y sont sensibles à nous envoyer des renseignements ».

Prendre ses responsabilités

L’objectif d’AMI, à travers ce site très sérieux, est de renseigner au mieux les parents sur les écoles mais aussi sur le système para-scolaire en Israël, afin qu’ils fassent le bon choix avant même de faire leur alya. »Le choix, en définitif, relève de la responsabilité des parents, nous nous devons de leur donner toutes les cartes en mains. Nous invitons donc tous les candidats à l’alya à consulter le site en premier lieu afin d’affiner leur recherche et leurs questions. Ensuite, il convient toujours de rencontrer des conseillers pour aller plus loin ».

www.ecoles-israel.org

Guitel Ben-Ishay