Chine : Netanyahou reçoit une délégation de Hassidei Habad

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, qui vient d’achever sa visite officielle en Chine, a reçu dans sa chambre d’hôtel, quelques heures avant son retour en Israël, une délégation de Hassidei Habad.

Le groupe était conduit par le rabbin de Pékin, Rav Shimon Freundlich, qui est également l’émissaire du Rabbi de Loubavitch dans la ville. Durant cette entrevue, le Rav Freundlich * a remis à Netanyahou un cadeau intéressant : le traité de Pessah’im, imprimé pendant la Seconde Guerre mondiale à Shanghai par la Yeshivat Mir.

Pendant son séjour à Pékin, qui a débuté dimanche, Netanyahou a été reçu notamment par le président du parlement chinois qui a souligné les performances technologiques exceptionnelles d’Israël.

Netanyahou a ensuite déposé une gerbe, en compagnie de son épouse Sarah, sur la tombe du soldat inconnu qui se trouve sur la célèbre place Tiananmen.

Mais il y a eu surtout, mardi, son entretien avec le président chinois Xi Jinping. Au cours de cette rencontre, Netanyahou a fait part de son admiration pour la Chine ‘qui occupe une place prépondérante sur la scène internationale’ et a salué le désir de ses dirigeants de développer leur coopération avec Israël.

*Dans une interview accordée il y a cinq ans par le Rav Freundlich à la radio Kol Berama, il avait donné des précisions sur les activités de Habad à Pékin. Il avait indiqué notamment qu’il avait ouvert une école juive avec 70 élèves, créé une synagogue et deux restaurants et pratiquait régulièrement la Cheh’ita. Il avait ajouté qu’il existait également un petit magasin d’alimentation où on pouvait trouver du ‘H’alav Israël’ et d’autres produits cachers importés d’Israël.

Source Chiourim.com