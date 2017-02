Chiffre ahurissant sur les représentations diplomatiques de l’AP

L’Autorité Palestinienne dispose à l’heure actuelle de plus de représentations diplomatiques dans le monde que l’Etat d’Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a fermé quelques ambassades et consulats l’an passé, et pour la première fois, l’Autorité Palestinienne dispose de 103 représentations dans 95 pays, alors qu’Israël dispose de 102 représentations dans 78 pays.

Ceci signifie que même avant la fermeture de quelques représentations diplomatiques israéliennes (dont le consulat de Marseille), les Arabes palestiniens étaient présents dans bien plus de pays qu’Israël. Un signe de plus de la réussite impressionnante de la propagande arabe palestinienne qui a réussi à se faire accepter officiellement dans près d’une centaine de pays, sans parler des cinq grandes institutions internationales dans lesquelles la « Palestine » a été acceptée.

Bel exploit pour un Etat qui n’a jamais existé, n’existe pas, et espérons-le n’existera jamais!

