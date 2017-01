Des chercheurs ont découvert que la circoncision aide à prévenir contre toutes les souches du VIH (Sida) et pas seulement la souche VIH-1 !

Une équipe internationale de chercheurs a étudié en Afrique de l’Ouest les effets de la circoncision sur le virus VIH et en a conclu que la circoncision freine considérablement la propagation de toutes les variantes du virus du Sida ! …..Détails…….



Les six chercheurs qui ont mené cette étude intitulée » La circoncision masculine et l’émergence de l’épidémie du VIH-2 en Afrique de l’Ouest » ont publié leurs résultats le mois dernier dans la revue scientifique PLOS.

Il était connu que la circoncision était un bon moyen de se protéger contre la souche VIH-1 mais aucune étude n’avait été menée pour étudier les effets de la circoncision sur la souche VIH-2.

La souche VIH-2 est plus rare que la VIH-1 et la plupart des personnes infectées se trouve en Afrique.

Les chercheurs, qui ont été financés par le gouvernement Belge, ont compilé les résultats des enquêtes menées dans 30 villes de tous les pays d’Afrique occidentale, ces résultats ont été recoupés avec les résultats de tests effectués chez 218 groupes ethniques d’Afrique occidentale qui sont circoncis.

Il ont également été recoupés avec ceux qui consomment de la viande de brousse et recoupés avec des populations incirconcises.

Les résultats ont montré sans équivoque que la consommation de viandes d’animaux sauvages n’a que très peu d’influence sur la présence du virus, par contre, l’étude a montré que la circoncision joue un facteur important dans la protection des populations contre le virus VIH-2.

Le VIH-2 a été moins étudié que le VIH-1 mais il représente néanmoins une menace considérable pour la santé publique car il est répandu dans le monde entier, plus d’1 million de personnes en sont infectées de par le monde.

A la fin des années 1980, deux études ont montré une forte corrélation entre la prévalence du VIH-1 et la circoncision masculine en Afrique.

D’autres études effectuées plus tard dans d’autres parties du monde ont donné des résultats identiques.

Cette nouvelle étude montre donc que la circoncision freine la propagation du Sida quelle que soit la souche du virus !

Source Koide9enisrael