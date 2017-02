Le chef du parti islamique soudanais est prêt à risquer sa vie pour que son pays renoue des liens avec Israël

Un clerc et politicien soudanais a appelé son pays à déclarer une trêve avec Israël, en disant que la charia le permet et que prolonger l’absence de relations ne fait que nuire au Soudan et non à l’Etat juif.

Yousuf Al-Koda, chef du parti islamique Wasat, a prononcé un discours intitulé «les relations avec Israël – Aspects religieux» dans la capitale soudanaise de Khartoum au début du mois.

Selon le quotidien sud-africain Sudanese Online, « l’occupation de la mosquée Al-Aqsa n’empêche pas l’établissement de relations avec Israël », selon un article traduit par le Media Research Institute (MEMRI) du Moyen-Orient.

« Le fait que Jérusalem soit entre les mains des Juifs ne devrait pas nous empêcher de maintenir des liens avec eux », a-t-il déclaré.

Le clerc a ajouté que l’établissement de liens diplomatiques avec Israël était «parfaitement permis selon la loi islamique. Les actions du Prophète Muhammed attestent de ce fait, parce qu’il a signé des accords avec des ‘infidèles’ », a expliqué M. Al-Koda.

Il a également noté que des «pays très puissants» avaient normalisé les relations avec Israël, y compris la Turquie, le Qatar, la Jordanie et l’Egypte, sans oublier le fait que l’Autorité palestinienne entretient des liens et une coordination de sécurité avec Israël.

« Le boycott n’a pas lésé Israël, mais plutôt le Soudan », a déclaré M. Al-Koda, ajoutant qu’il semblait que la seule raison pour laquelle il était en place résidait dans un sens erroné des « devoirs religieux ».

M. Al-Koda a noté que le moment était venu d’établir des liens avec Israël, mais cela ne signifiait pas que le Soudan devrait éviter « de parler des colonies ou des violations israéliennes ».

Lire la suite sur Coolamnews ici