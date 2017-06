Le chef du gouvernement indien rencontrera Moïshi, rescapé du massacre de Mumbai

Pour la première fois depuis le rétablissement des bonnes relations entre Israël et l’Inde, un Premier ministre indien effectuera une visite qualifiée d’historique en Israël. Narendra Modi est attendu la semaine prochaine dans le pays où il restera trois jours.

D’après le quotidien israélien Yedioth Aharonot, Narendra Modi aurait décidé d’introduire dans son programme un entretien avec le petit Moïshi, prévu au Parc des expositions de Tel Aviv en présence des grands-parents de l’enfant et de sa gouvernante indienne.

Il y a neuf ans, en novembre 2008, des terroristes islamistes entrainés au Pakistan ont perpétré plusieurs attaques meurtrières dans la ville de Mumbai, causant la mort de 173 personnes et faisant 321 blessés.

Parmi les victimes de ce massacre se trouvaient les parents de Moïshi, le Rav Gabriel Holzberg et son épouse Rivki hy’d, responsables du Beth Habad local, et six autres personnes qui étaient en leur compagnie.

L’enfant, qui avait alors 2 ans, a été sauvé miraculeusement par sa gouvernante indienne Sandra Samuel Lire la suite sur Chiourim.com