Le chef d’Etat-major critiqué pour ses propos sur El-Or Azaria

Le président de la coalition David Bittan (Likoud) a critiqué les dernières déclarations du chef d’Etat-major Gadi Einzencot concernant El-Or Azaria. A la veille du verdict, Gadi Eizencot s’est exprimé sur l’affaire et a notamment dit qu’un jeune homme qui s’enrôle dans Tsahal à 18 ans est un soldat « et non notre enfant à tous » comme le disent les partisans du jeune militaire. Il a également rappelé qu’il y avait de normes dans Tsahal que tout soldat se doit de respecter. Gadi Eizencot a également pris la défense des tribunaux et procureurs militaires, estimant qu’ils font leur travail sans être influencés de quelque manière que ce soit.

David Bittan a réitéré son respect pour le chef d’Etat-major mais a estimé qu’il était déplacé et malvenu qu’il s’exprime ainsi sur ce dossier à la veille du verdict. Il a rappelé que la base de Tsahal c’est également la solidarité envers chaque soldat qui vit une période difficile.

Le porte-parole de la famille Azaria a été plus direct: « A la veille du verdict dans ce long procès, le che d’Etat-major trouve le moyen d’intervenir de manière grossière dans la réflexion des juges…. »

Photo Miriam Alster / Flash 90