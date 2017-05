Le chef d’Etat-major des armées US reçu avec tous les honneurs en Israël

Le général Joseph Dunford Jr. chef d’Etat-major des armées américaines a été reçu avec tous les honneurs en Israël. Un tapis rouge ainsi qu’une garde d’honneur l’attendaient à son arrivée au quartier général de la Kiriya à Tel-Aviv, en présence du ministre de la Défense Avigdor Lieberman et du chef d’Etat-major de Tsahal Gadi Eizencot. Ce dernier a remis sur place à son homologue américain une distinction pour « sa prestigieuses carrière militaire, sa contribution particulière à Tsahal et pour son oeuvre de rapprochement entre les armées des deux pays ».

Le général Joseph Dunford s’est entretenu ensuite avec Avigdor Lieberman et Gadi Eizencot. En préambule, le ministre de la Défense a notamment dit au général américain: « Je vous souhaite la bienvenue en Israël et vous remercie pour l’amitié tant de fois manifestée envers Israël. Votre nouvelle visite ici exprime la profondeur des liens sécuritaires entre Israël et son grand allié américain. Nos deux pays font face à des défis stratégiques communs et cette question fera partie des entretiens que nous aurons ».

Il s’agit de sa troisième visite en Israël et il sera reçu mardi après-midi par le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Photos Porte-parole Tsahal