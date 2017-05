Un chauffeur de bus Arabe a tenté d’écraser un soldat de Tsahal près de Kiryat Sefer !

Un soldat de Tsahal qui effectue sont service militaire dans le centre d’Israël et qui vit dans un village dans la région de Binyamin, en Judée, prend le bus pour se rendre à sa base et pour rentrer chez lui tous les jours……Détails……..

Mercredi soir, alors qu’il voulait descendre à un arrêt de bus à l’entrée de Kiryat Sefer (Modi’in Ilit), dans le centre d’Israël, le soldat a été victime de harcélement de la part d’un chauffeur de bus.

Lorsque il a voulu descendre du bus, le chauffeur a essayé de fermer la porte sur lui.

Il est alors parti voir le chauffeur et lui a dit : » Ouvrez la porte, je veux descendre. Il a alors ouvert puis de nouveau essayé de fermer la porte sur moi « .

Après avoir réussi à descendre du bus, j’ai voulu écrire le numéro de la plaque d’immatriculation du bus afin de déposer une plainte auprès de la police mais à ce moment-là, le conducteur a commencé à foncer vers moi, heureusement, je l’ai vu et j’ai réussi à l’éviter.

J’ai alors appelé la hotline d’urgence de la police qui l’a transféré au poste de police de Modi’in.

Quand je suis arrivé au poste de police, un officier m’a dit que je devrais attendre deux heures pour pouvoir parler à un enquêteur. Quelques minutes plus tard, l’officier m’a dit que ce soir, il n’y aurait personne pour prendre mon témoignage « …..No Comment…….

Source Koide9enisrael