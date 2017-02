Des chars historiques de Tsahal vont avoir une seconde vie !

Le Ministère de la Défense, la direction des forces terrestres de l’armée Israélienne et l’Organisation Yad Lashiryon (Le Mémorial et musée du corps des blindés de Tsahal) ont annoncé le lancement d’un nouveau programme de restauration de tanks et autres véhicules militaires qui ont combattu durant toutes les guerres d’Israël…..Détails…….

158 chars et autres véhicules blindés de différentes marques et de différentes périodes seront exposés près du fort Tegart, à Latrun.

Il sera exposé au minimum 50 tanks et véhicules blindés, chacun bénéficiera d’un nettoyage, d’un traitement contre la rouille, et d’une nouvelle couche de peinture dans la couleur d’origine du tank.

Il sera possible donc possible d’y boir les quatre types de Merkava, des chars Sherman, des chars Centurion, des chars M48 Patton, le Magach et le char Churchill Infantry.

D’autres véhicules blindés, des jeeps, des canons automoteurs ainsi que d’autres armes historiques seront également exposés afin de témoigner de l’histoire des armes de Tsahal.

La première étape du programme débutera durant l’été 2017.

Fort Tegart, construit par les britaniques en 1940

Source Koide9enisrael