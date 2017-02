Charly Azaria défend l’honneur de Sharon Gal

Il y a quelques jours, après l’énoncé du verdict dans l’affaire Azaria, les médias avaient diffusé l’information selon laquelle la famille du soldat en voulait terriblement à l’ancien député Sharon Gal, qui fut son porte-parole durant le procès, « l’accusant de lui avoir fait du tort et de l’avoir abandonnée ». Mercredi, la maman du journaliste, Jocelyne Algawi avait déjà fustigé ces médias, les accusant de répandre des calomnies, notamment du fait que Sharon Gal est un journaliste qui n’a pas les mêmes opinions politiques que celles en vogue dans la profession. Elle a avait aussi fait part de la suprise et de la colère de la famille Azaria en apprenant ces informations mensongères.

Jeudi matin, c’est la famille Azaria elle-même qui a tenu à mettre les choses au point. Charly Azaria, le père d’El-Or a déclaré: « Nous avons vu à la télévision des informations totalement mensongères. Aucun de nous n’a parlé aux chaînes Aroutz 2 et Aroutz 10 à propos de Sharon Gal. Personne n’a dit quoi que ce soit. Mais nous avons eu de très nombreuses réactions mais je n’ai aucune idée pourquoi ils ont fait de telles affirmations. Les médias déforment les choses et inventent des faits qui ne se sont pas produits. Sharon Gal est un ange et ce qu’il a fait pour nous depuis le début de cette affaire il l’a fait par pur amour du prochain. Il y a sans doute des gens qui son contrariés de voir qu’il y a des personnes comme lui qui nous aident »-

Photo Aroutz 7