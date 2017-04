Chapeau l’artiste ! Que Woody Allen joue la comédie ou de la clarinette, ce n’est jamais du pipeau ! Par Bely.

Les années passent, les passionnés parisiens de Woody Allen sont devenus des inconditionnels qui ne se lassent pas de se retrouver tous les deux mois depuis le 29 septembre 2016, au Christine 21, une salle d’art et d’essai du Quartier latin, pour revoir en 35 mm une œuvre ou une autre de leur bien aimé maitre américain.

Et c’est ainsi qu’il y a une dizaine de jours., tous ces amateurs éclairés, sous la houlette d’une autre vedette à la mode Saint-Germain des Prés années 2017, le célébrissime Frédéric Beigbeder, se sont retrouvés une quatrième fois pour faire le point.

Et tous ces « Woodyallenophiles» dont Ava Cahen la maîtresse de maison, de faire une étude psychologique à propos de l’un des films sélectionnés ce sir-kà, « Zelig ».

Et tous d’opiner du bonnet devant les compliments dithyrambiques de Beigbeder qui n’’hésite pas à avouer sa préférence pour cette œuvre iconoclaste :

« Ce film mêle cyniquement psychanalyse rédemptrice et philosophie allemande auquel se joint l’image du héros juif, un caméléon capable de se changer en nazi pour confondre Hitler.

Si le but de tout artiste est d’arriver à créer un mythe, c’est ce qu’a réussi à faire Woody Allen avec Zelig.»

Et chacun de vouloir absolument s’exprimer. Chacun de vou loir se faire entendre pour expliquer qui sa préférence pour « Zelig » et « What’s New Pussicat » plutôt que pour « Manhattan », très surfait, qui, à l’instar d’une Barbara, 30 ans, de se dire plus séduite par Hollywood Ending (2002), dont le scénario ubuesque la fascine, ou une Anne-Lise, 20 ans de défendre, quant à elle, Minuit à Paris (2011) qui se passe dans le Paris bohême des années 1920…

C’est alors qu’un admirateur de « notre Woody Allen », un homme discret au point de garder l’anonymat, décide de mettre tout le monde d’accord en annonçant : « J’ai vu et apprécié tous ses films mais j’ai pu vérifier, lors d’un concert qu’il a donné récemment dans un hôtel de New-York, que sa façon de jouer de la clarinette surpasse de loin sa façon de jouer la comédie ! »

D’ailleurs, jugez-en vous-même !

https://www.youtube.com/watch?v=hcHWmQD6Cwc