La chanteuse Noa sanctionnée aux Etats-Unis

La chanteuse israélienne Ahinoam Nini (Noa) a dû faire annuler un concert qu’elle avait prévu de donner dans la synagogue ‘Adat Shalom’ à Detroit dans le Michigan. A l’annonce de sa venue, des membres de la communauté juive locale avaient averti qu’ils viendraient pour empêcher la chanteuse de se produire. La cause de cette réaction réside dans le fait que Noa a participé activement à une soirée commune de souvenir entre familles israéliennes endeuillées par le terrorisme et des familles arabes palestiniennes dont certaines de terroristes au soir de Yom Hazikaron. Lors de ses représentations à travers le monde, Noa n’hésite pas à exprimer ses idées politiques très hostiles au gouvernement israélien et particulièrement indulgentes envers les terroristes.

En annonçant l’annulation de son concert, Noa a accusé les dirigeants de la communauté « d’avoir cédé face à des voyous qui sont incapables d’accepter des gens aux idées différentes des leurs ». Elle a rajouté qu’elle poursuivra « avec fierté de représenter Israël et la paix ».

