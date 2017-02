Chanson dégoûtante d’Eretz Nehederet sur El-Or Azaria (vidéo)

L’émission satirique Erets Nehederet a une fois de plus dépassé toutes les limites du mauvais goût et de la méchanceté, et toujours suivant la même orientation idéologique. Lors de la première émission de la nouvelle saison, l’équipe à exécuté un chant représentant El-Or Azaria comme s’il avait assassiné un innocent.

Vidéo:

מערכון הפתיחה המעורר מחלוקת הערב בתוכנית ״ארץ נהדרת״ על החייל אלאור אזרייה Posted by ‎רוטר.נט – סקופים וחדשות‎ on Montag, 20. Februar 2017

Photo Flash 90