Tout peut changer. Avraham Azoulay

On pourrait faire le tour de près de 127 Etats sur la planète et se rendre compte que tout change et surtout peut encore s’inverser, à tout moment. A croire que l’histoire de Pourim, c’était hier encore et non pas il y a quelques 2500 années…

Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, l’Amérique vit un phénomène inattendu : la spectaculaire libération de la parole et des actes racistes et antisémites a pour effet, entre autres, de souder étonnamment les communautés juives et musulmanes du pays…En effet, on ne compte plus les attentions de l’une envers l’autre. Un Marine musulman déclarait, au sujet des menaces et alertes à la bombe pesant sur la communauté juive: « Je suis un Marine musulman dans les environs de Chicago. Si votre synagogue ou cimetière juif a besoin d’un gardien, je suis là ». Dans la même veine, deux musulmans ont lancé une campagne de levée de fonds pour réparer 170 tombes juives profanées dans un cimetière du Missouri.

Dans l’autre sens, alors que l’un des fidèles d’une mosquée brûlée par un incendie criminel organise une campagne de financement pour la réhabiliter, il remarque des montants étonnants, multiples de 18 uniquement. En examinant les noms des donateurs, il comprend vite qu’il s’agit de Juifs.

Venaafoh’ou … Seraient-ce quelques signes singuliers de l’époque de Pourim ou de Gueoula ?

La France aussi nous surprend : on s’ennuyait tellement quand on parlait là-bas de politique, voici que tout bascule soudain. Le suspense est là, les affaires vont bon train, chaque jour apporte avec lui son rebondissement. L’élection présidentielle à venir est sans aucun doute la plus indécise mais la plus palpitante de toute l’histoire de la Ve République. À moins de deux mois du premier tour, plus d’un Français sur deux ne sait pas encore pour quel candidat il va voter.

Qui aurait cru que l’Hexagone vibrerait de nouveau pour une campagne présidentielle ? Attention quand même à ne pas trop renverser la vapeur, le bateau pourrait vraiment chavirer, un peu comme la dégringolade de l’Euro.

En Israël on a rangé au placard les parapluies et manteaux: si rien ne bouge, on nous annonce le beau temps pour le jeûne comme pour le Mishté, ça aussi ça change ! Après le froid et la tempête, la vie politique en Israël semble d’un coup s’être apaisée comme par enchantement depuis la sortie tant attendue d’Obama. Qui sait, pour Pourim, on pourrait nous annoncer enfin la ‘’libération’’ définitive de Jonathan Pollard ou le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem?

Les masques tombent, le monde est tous les matins un peu plus ébloui par la lumière d’Israël. Les ennemis qu’ils soient BDS ou militaires sont un à un défaits. Gardons la tête froide malgré les vapeurs d’alcool.

Espérons que chez nous, les choses aussi puissent prendre un autre tournant, et que la douleur des familles d’Ofra comme d’Amona, se transforme en grande émotion face à la construction d’un nouveau Yishouv qui ouvrira enfin le chemin au développement de notre présence sur cette terre qui est la nôtre !

Pourim Samea’h !

Avraham Azoulay