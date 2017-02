La championne de tennis israélienne Shahar Peer se retire 

La championne de tennis israélienne Shahar Peer, qui a fait honneur à Israël dans de nombreuses compétitions, a annoncé mardi soir qu’elle se retirait. Elle a atteint des sommets incroyables pendant sa carrière, arrivant à la 11e place dans le classement mondial en mars 2011. Elle a joué pendant 13 ans dans le monde entier, et a obtenu six titres en simple et trois titres en double.

Mais ces deux dernières années, la tenniswoman, âgée de 29 ans, a eu des problèmes de santé, souffrant de façon chronique de l’épaule et ne parvenant pas à soigner sa douleur. Elle a donc décidé de s’arrêter de jouer.

Sur sa page Facebook, elle a indiqué qu’il s’agissait ‘d’une des décisions les plus difficiles qu’elle ait prises dans sa vie’. Elle a rappelé que cela faisait 23 ans qu’elle exerçait ce sport commencé à l’âge de 6 ans et demi. Elle a ajouté qu’elle ne regrettait pas un instant tout ce qu’elle avait fait. ‘Je regarde en arrière avec un immense sourire, remplie de bonheur et de satisfaction. Je suis fière de mes résultats et de la façon dont j’ai représenté très dignement l’Etat d’Israël’. Photo Flash 90