Le championnat d’Europe de judo l’an prochain en Israël

Israël accueillera l’an prochain le championnat d’Europe de judo pour adultes. Cette compétition où s’affrontent les représentants de pays européens dans un certain nombre d’épreuves est organisée depuis 1951 par l’Union européenne de judo (UEJ). Le championnat se déroulera au mois d’avril 2018 à Jérusalem, sans doute au stade Arena. La ministre israélienne de la Culture et des Sports Miri Reguev, saluant la décision de l’UEJ, a souligné que ‘c’était un honneur pour le sport israélien et une preuve du statut élevé du judo israélien dans le monde’.