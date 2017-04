Chaleureuse rencontre entre Donald Trump et Abd El-Fatah A-Sissi

Une nouvelle page s’est résolument tournée entre les Etats-Unis et l’Egypte avec l’accueil particulièrement chaleureux réservé par le président Donald Trump à son homologue égyptien Abd El-Fatah A-Sissi. Ce dernier a noté que c’est la première fois qu’il est invité à la Maison-Blanche depuis qu’il est en fonction. Les relations entre Washington et le Caire ont été très fraîches durant les dernières années, car le président Barack Obama, toujours ‘clairvoyant’ en politiue étrangère, avait fait le choix de soutenir les Frères Musulmans et leur représentant, l’ancien président Mohamed Mursi.

En le recevant, le président Donald Trump a rappelé qu’il appreciait énormément le président égyptien qu’il avait déjà rencontré lors de la campagne électorale. « Je veux que vous sachiez que vous avez beaucoup d’amis aux Etats-Unis et j’en fais partie », lui a dit le président américain. Il a rajouté qu’il était d’accord sur de nombreux points avec le président égyptien et pour bien marquer sa différence avec son prédecesseur, Donald Trump a rajouté: « Sachez que nous sommes à cent pour cent à vos côtés ».

Le président égyptien attend beaucoup de cette visite, bien plus sur le plan économique et financier que sur le plan politique. L’Egypte compte aujourd’hui près de 90 millions de bouches à nourrir avec une économie très durement touchée par la baisse du tourisme à cause du terrorisme. A-Sissi entend aussi obtenir de l’aide financière et matérielle dans sa lutte contre les groupes terroristes dans le Sinaï, qui est aussi dans l’intérêt des Etats-Unis.

Photo Wikipedia