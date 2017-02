Chaleureuse rencontre entre les dirigeants iraniens et suédois

Il n’est pas étonnant qu’un pays qui va à la dérive sur la plan moral comme la Suède souhaite renforcer ses relations avec l’Iran. Le Premier ministre suédois Stefan Lofven a entamé une visite officielle à Téhéran où son imposante délégation a été reçue avec tous les honneurs.

En recevant le Premier ministre suédois, l’ayatollah Ali Khamenei a salué..la neutralité de la Suède (visible notamment dans le conflit israélo-palestinien…) et a qualifié ce pays de « partenaire économique fiable contrairement aux Etats-Unis et aux puissances occidentales ». Il a remercié la Suède pour ses prises de position critiques à l’égard de la politique étrangère américaine.

L’ayatollah a notamment dit à Stefan Lofven que « la Suède est un pays qui a une bonne réputation en Iran ce qui est un terreau fertile pour développer la coopération entre les deux pays ». Aussitôt dit aussitôt fait, les deux pays ont signé des accords de coopération dans cinq domaines: science, technologie, enseignement supérieur et recherche, droits des femmes et de la famille (sic) et réseau routier.

Lors de la rencontre entre le président iranien Hassan Rohani et le chef du gouvernement suédois, le premier a salué « la modération suédoise dans les affaires internationales ». On ne sait pas si son invité lui a retourné le compliment…

