La chaîne Pizza Hut présente ses excuses aux terroristes!

Un nouvel exemple de la soumission internationale aux exigences arabes et notamment des terroristes arabes palestiniens.

Après la publication des images montrant Marwan Barghouti mangeant en cachette dans les toilettes alors qu’il était officiellement en grève de la faim, la société Pizza Hut – Israël a décidé d’en faire un argument publicitaire. Elle a demandé à une agence de publicité de travailler sur ce thème, ce qui a donné une affiche montrant le chef terroriste en train de manger, avec comme légende: « Barghouti! Si déjà vous brisez votre grève de la faim, ne serait-ce pas mieux avec une pizza Hut? ».

Cette photo publicitaire a rapidement fait son chemin sur les réseaux sociaux, et les réactions ne se sont pas fait attendre dans le monde arabe et dans la sphère arabe palestinienne, avec à la clé des appels au boycott international de la marque Pizza Hut. Mêlme le mouvement BDS s’en est mêlé, appelant à boycotter cette enseigne « qui se moque de la lutte des prisonniers palestiniens et de Marwan Barghouti qui combat l’occupation ».

Le siège de la compagnie n’a pas tergiversé et a non seulement exigé de sa branche israélienne qu’elle retire sans délai cette publicité mais a également présenté ses excuses: « Pizza Hut présente ses excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés par la publicité diffusée par Pizza Hut-Israël. Il s’agissit d’une attitude totalement inappropriée qui ne reflète pas ses valeurs (sic) ». Et pour s’aplatir encore davantage face aux chantage et rassurer les amis des terroristes, Pizza Hut a rajouté: « Pizza Hut – Israël a rapidement retiré cette publicité et s’est même séparé de l’agence qui a produit cette image. Encore toutes nos excuses envers quiconque s’ele communst senti blessé par cette publicité ».

Voilà comment on en arrive à présenter des excuses à de vils terroristes!

Photos Facebook