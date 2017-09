La chaîne i24NEWS lance sa nouvelle grille française

i24NEWS a inauguré la nouvelle grille de programmes de sa chaîne française

avec plus de directs (près de 12h par jour), de nouvelles éditions et magazines afin de

toujours offrir la meilleure couverture de l’actualité internationale et du Proche et MoyenOrient,

à tout moment de la journée. Sous la direction de Bob Wheelock, directeur de

l’Information et Jessica Lederman, directrice de la rédaction française.

Du dimanche au jeudi, les grands rendez-vous en direct sont ponctués d’interviews, de

débats, d’analyses et de reportages de nos journalistes sur le terrain ou en plateaux depuis

le cœur du Moyen-Orient avec nos studios à Tel-Aviv, Paris, New-York et Washington.

– de 7h à 9h : Good Morning Tel Aviv, présenté par Valérie Perez pour un tour d’horizon

complet de l’actualité internationale, entourée de spécialistes à Tel-Aviv, Jérusalem,

Ramallah, ainsi que de chroniqueurs à Paris : Charles Villeneuve, Elisabeth Lévy, Laurent

Fontaine, Michel Wieviorka, Marek Halter, Alberto Toscano, Pierre Haski,…

– de 12h à 14h : Le Midi, présenté par Eléonore Weil et Julien Bahloul. Ensemble, ils

parcourent l’actualité du Moyen-Orient.

– de 18h à 19h et 20h-21h: Le Grand Live, présenté par Danielle Attelan et Jean-Charles

Banoun. Ils reviendront sur les grands titres du jour en compagnie d’invités de marque.

Parmi les temps forts de la grille de cette rentrée, on retrouve du lundi au jeudi de 19h à

20h, le magazine 100% politique « Conversations » avec la journaliste Anna Cabana

accompagnée de débateurs éclairés comme : Stéphane Fouks, Aurelie Fillipetti, Nicolas

Domenach, Jean-Paul Enthoven, Fabrice d’Almeida, Frédérique Bedos, Lisa Vignoli…

Autre moment fort, chaque dimanche à 20h, une émission d’entretien-confession sans

tabous, « Elie sans interdit » présentée par le cinéaste Elie Chouraqui.

Durant la semaine et le week-end, on retrouve une dizaine de nouveaux magazines de

reportages, géopolitiques, défense, culturels et technologiques (depuis la Startup Nation!)…

Pour Frank Melloul, CEO d’i24NEWS, « i24NEWS est devenue une référence en

matière d’actualité du Moyen-Orient, grâce à la force de travail et au

professionnalisme de ses équipes multiculturelles regroupées dans nos studios de Tel

Aviv, Paris, New York et Washington. La chaîne rayonne désormais dans le monde

entier et ambitionne de devenir la chaîne d’info numéro 1 du Moyen-Orient. »

Pour Alain Weill, CEO des activités médias du Groupe Altice, « i24NEWS est la chaîne

d’informations internationales du Groupe. Après son récent et réussi lancement à

New-York, sa nomination aux International Emmy Awards, la nouvelle grille de la

chaîne en français permet à i24NEWS de franchir une nouvelle étape de son

développement. »