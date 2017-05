Cet Américain a obtenu le droit de s’appeler Hitler

Une cour du New Jersey a donné l’autorisation à un néonazi et suprématiste blanc notoire à prendre le nom du dictateur allemand.

Isidore Heath Campbell ne s’appelle plus Isidore Heath Campbell. Désormais, il faut l’appeler Hitler. Une cour du New Jersey a en effet donné l’autorisation à cet Américain domicilié en Pennsylvanie de remplacer son nom par celui du dictateur allemand. Accordée en mars dernier, cette autorisation est devenue effective lundi, rapporte MyCentralJersey.com.

L’Américain est très satisfait de son nouveau patronyme. «C’est génial. Mon permis de conduire a déjà été modifié, mon assurance, ma carte d’identité, tout ce dont j’ai besoin a déjà été modifié. Je suis le nouveau Hitler», se félicite le jeune homme. Le néonazi est d’ailleurs très fier de ses nouvelles initiales: I.H.H. (Isidore Heath Hitler) peuvent également signifier «I Hail Hitler» («Je salue Hitler»).

Tollé autour d’un gâteau d’anniversaire

20minutes.fr explique que cet individu n’est pas un inconnu. En 2009, il avait déjà défrayé la chronique en demandant à un supermarché d’inscrire sur un gâteau d’anniversaire le prénom d’un de ses neuf enfants: Adolf Hitler. Le magasin avait refusé, provoquant la colère du père de famille, un néonazi et suprématiste blanc notoire. Outré, il avait déclaré: «Les gens ont besoin de sortir leur tête des nuages et de commencer à s’intéresser au futur et non pas au passé». Autrement dit: ne parlons plus de la Shoah, consacrons-nous au Reich de demain.

En 2015, après plusieurs mois de cavale, l’Américain avait été condamné à 180 jours de prison pour obstruction à la justice et résistance active. La police avait reçu des plaintes pour violences domestiques. Selon le Huffington Post, Isidore Heath Hitler a perdu le droit de garde de ses neuf enfants, issus de quatre relations différentes.

(joc)

Source www.20min.ch