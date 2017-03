C’est bon de rire! Tsipi Dagan

Le mois d’Adar et la fête de Pourim sont propices à la joie, aux blagues, en un mot au rire. LPH vous emmène dans ce numéro spécial à la rencontre de personnages qui ont fait du rire et de la joie de vivre leur mode de vie.

Pour commencer, nous vous présentons Tsipi Dagan, professeur de yoga du rire.

Le P’tit Hebdo: Quelle est votre définition du rire?

Tsipi Dagan: Le rire est un cadeau de D’ieu. Il nous a donné ce moyen, ce réflexe que nous pouvons décider d’actionner quand bon nous semble afin de nous aider à vivre de la meilleure des façons.

Lph: Le rire, un réflexe que l’on actionne selon notre volonté? Une personne qui se met à rire sans raison a plutôt l’air dérangée, non?

T.D.: Votre question reflète le moule dans lequel l’éducation que nous recevons au sein de nos sociétés occidentales, nous enferme. On nous enseigne depuis que l’on rentre à l’école qu’il ne faut pas »rire pour rien ». On devient convaincu que pour rire, il faut avoir une raison! Ainsi, nous nous limitons et on en oublie même parfois de rire…

Le rire doit être perçu non seulement comme une réaction à un mot ou une situation drôles, mais aussi comme un moyen de se libérer de sentiments, de sensations coincés à l’intérieur de soi. Au moment où l’on rit on se décharge de son stress, de ses problèmes, de sa colère, de ses inquiétudes, de sa tristesse, etc.

Lph: C’est sur ce principe qu’est basé le yoga du rire?

T.D.: Oui, rire ne doit dépendre de rien! Ni se son humeur, ni d’une situation, ni de son sens de l’humour. Nous devons réparer cette approche qui inhibe notre capacité à rire. Rabbi Nahman disait que celui qui n’est pas dans la joie, doit commencer par faire comme s’il l’était et la vraie joie suivra. Le yoga du rire est basé sur cette idée que l’action entraine l’émotion. Le rire se travaille, nous faisons des exercices qui entrainent cette action, sans avoir recours à l’humour, aux blagues ou à la comédie.

En hébreu, l’expression »dans la joie », »besim’ha », est composée des mêmes lettres que le mot »pensée », »mahshava ». Ainsi on comprend que le rire est un processus, c’est notre choix!

Lph: Rire est-il toujours synonyme d’être joyeux?

T.D.: La langue hébraïque nous enseigne une belle réponse à ce sujet. En hébreu, le mot »embêter » se dit »metsik ». Quand on y ajoute un ‘het, on obtient »mats’hik », ce qui signifie »marrant ». Or quelle est l’onomatopée utilisée en hébreu pour mimer le rire? Le ‘het (‘ha, ‘ha’, ‘ha)! Voilà démontré que le rire entraine la joie et retire les soucis!

Lph: La thérapie par le rire marche-t-elle vraiment? Quels sont les retours que vous avez?

T.D.: Il a été plus d’une fois prouvé que beaucoup de maladies sont liées à une mauvaise condition mentale. Le fait de rire permet de s’en préserver et aussi d’aider à en guérir. J’ai, dans mes cours, plusieurs femmes qui ont guéri du cancer, par exemple.

Mais le rire ne marche pas seulement dans ce cas. J’ai vu des femmes qui traversaient de terribles épreuves qui se sont relevées grâce au yoga du rire. Des mères dont les enfants sont célibataires utilisent aussi cette méthode: lorsqu’elles apprennent à rire alors elles transmettent un message d’apaisement à leurs enfants, non plus un stress et un manque de confiance face à leur situation. Et ça marche! Il est aussi utile pour les couples qui n’arrivent pas à avoir d’enfant! Une de mes élèves, une femme de 40 ans, était mariée depuis 18 ans, sans avoir d’enfant. Le couple avait subi une multitude de traitements sans succès. Elle vient donc suivre ma formation de yoga du rire lors duquel nous lui avons fêté son anniversaire dans une joie intense. Elle me disait que pour elle chaque année, ce jour était triste parce qu’il signifiait qu’une année encore était passée sans qu’elle n’ait d’enfant. Quelques mois après la fin de la formation, elle arrive un jour avec un ventre tout rond! J’ai dû toucher pour être sûre que c’était bien vrai! Elle m’a enlacée et m’a remerciée… Quelle émotion!

Lph: Le rire aurait les effets d’une potion magique?

T.D.: Le rire est notre oxygène! La méguila d’Esther nous donne une preuve flagrante que le rire et la joie nous protègent de tout. C’est un enseignement que j’ai entendu d’un Rav Habad à Carmiel, que je voudrais vous transmettre. Lorsque Esther convie A’hashverosh et Haman à un festin, Haman en est tellement honoré qu’il arrive joyeux et de très bonne humeur. Que fait alors Esther? Elle reporte sa demande au Roi, et demandent à ses invités de revenir le lendemain pour un autre festin. Entre temps, se produit l’épisode du Roi qui n’arrive pas à dormir et qui s’aperçoit que Morde’haï n’a pas été récompensé pour lui avoir sauvé la vie. Il ordonne alors à Haman de le promener dans toute la ville sur le cheval du Roi et avec les vêtements royaux. Ainsi, Haman arrive-t-il lors du second festin de la Reine, avec le moral à zéro… C’est à ce moment-là qu’Esther choisit de le dénoncer. Elle savait que si elle l’avait fait la veille, la joie qu’éprouvait Haman, le rendait invulnérable!

Lph: Le rire est-il juif?

T.D.: Et comment! Nos Sages nous enseignent que la présence divine ne peut se dévoiler que là où la joie règne! D’ailleurs, le mois d’Adar où nous augmentons la joie est mis en balance avec celui de Av ou nous devons »diminuer » la joie. Pourquoi la »diminuer » seulement, les évènements de ce mois sont terriblement tristes, on devrait la supprimer! Eh bien, non, un Juif ne reste jamais sans joie! C’est même une mitsva d’être dans la joie!

Lph: Le rire a-t-il une place suffisante dans notre société?

T.D.: Beaucoup de gens ont malheureusement du mal à être joyeux. Je pense que l’une des explications se trouve dans les medias. Ils nous annoncent à longueur de journées, des mauvaises nouvelles. Il y aurait tellement de belles choses à raconter. Depuis 13 ans, que je suis dans le métier du yoga du rire, je rencontre de plus en plus de personnes qui décident de se déconnecter des informations. Cela ne veut pas dire qu’il faut ignorer les problèmes, mais à quoi bon les écouter à longueur de journée! Je pense que si une chaine d’informations se créait avec comme ligne éditoriale de ne raconter que des bonnes nouvelles, elle aurait du succès!

Je conseille toujours aux gens de rire, de sourire, comme ça, juste pour le plaisir de recevoir un sourire en retour, parce que le rire est contagieux. Mettez votre main sur l’oreille et riez, les gens croiront que vous êtes au téléphone, ils vous observeront et vous verrez, ils riront aussi!

Lph: Que représente une fête comme Pourim pour vous?

T.D.: Pour moi, c’est Adar toute l’année! Pourim est une sorte de rafraichissement de notre moteur du rire. Tout le monde se permet de se lâcher! Adar et Pourim sont une opportunité pour mettre en marche notre logiciel du rire pour toute l’année, ne nous en privons pas!

Pour aller plus loin:

Site internet: www.zipidagan.co.il

Guitel Ben-Ishay