CES 2017 : Israël fait aussi le forcing à Las Vegas

Le pays d’Israël affiche la seconde délégation étrangère la plus importante au Consumer Electronic Show (CES), derrière celle de la France.

L’an dernier, la participation israélienne au CES a fait grand bruit. Et pour cause, Mobileye, la start-up de Jérusalem spécialisée dans les solutions anti-collusion et cotée au Nasdaq, a profité de cette grand-messe pour nouer un partenariat stratégique avec le constructeur Volkswagen. Une annonce symbolique de l’évolution de la tech israélienne et de sa visibilité accrue au salon de Las Vegas. Avec une délégation officielle composée de 15 start-up, et une cinquantaine d’entreprises venues de manière indépendante, la silicon wadi affiche en effet la seconde plus importante concentration de jeunes pousses étrangères – après la France – au sein de l’Eureka Park.

Reste que les entreprises innovantes israéliennes ont dû attendre l’édition 2015 du CES pour être regroupées dans l’enceinte d’un pavillon national. « Auparavant nos entrepreneurs se rendaient au CES en ordre dispersé, explique-t-on à l’Institut des exportations israéliennes, qui a négocié pendant plusieurs années la possibilité d’obtenir un lieu dédié à l’Eureka Park. Mais il nous a semblé opportun d’accroître leur visibilité à l’heure où la digitalisation de l’électronique grand public profite aux technologies israéliennes. »

La conduite autonome, les objets connectés et la réalité virtuelle parmi les domaines de compétence israéliens

Ayant surtout tenu le haut du pavé dans le secteur du mobile, les start-up israéliennes sont chaque année plus d’une centaine à assister au Mobile World Congress de Barcelone, le grand rendez-vous de la profession, où le pavillon israélien existe depuis plus de dix ans. Elles sont désormais désireuses de faire le forcing à Las Vegas, où l’expertise israélienne est reconnue dans trois domaines principaux : la conduite autonome, les « wearable » ( objets connectés ) et la réalité virtuelle.

Parmi les entreprises « blanc bleu » à avoir ouvert la voie au CES, on peut citer le fabricant de capteurs 3D PrimeSense, le spécialiste de la reconnaissance gestuelle croqué en 2013 par Apple – comme son compatriote Storedot, dont la technologie incorporant des composants organiques vise à accélérer le rechargement des batteries de voitures ou de smartphones. D’autres veulent prendre le relais. A l’image de 2breathe, une start-up de Tel-Aviv, dont la ceinture connectée vise à réguler le sommeil, et qui vient de remporter un prix d’innovation du CES 2017 dans la catégorie sport, biotech et médecin

