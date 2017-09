Cérémonie au Goush Etzion: les défections se multiplient – Réaction de Miri Reguev

Mardi matin, la présidente de la Cour suprême Myriam Naor a annoncé qu’aucun magistrat de l’organe suprême ne sera présent à la cérémonie officielle de mercredi soir marquant le cinquantenaire de la libération de la Judée-Samarie, de la vallée du Jourdain et du plateau du Golan. C’est la première fois qu’une institution étatique suprême boycotte de la sorte une cérémonie officielle organisée par un gouvernement.

Lundi, c’étaient le Camp Sioniste qui annonçaient le boycott de cette cérémonie. Avi Gabbaï a annoncé qu’il ne s’y rendrait pas tout en ne donnant pas de directive pour les députés de son parti. Mais son geste équivaut à un message clair. Cette attitude lui a d’ailleurs valu des critiques au sein de son parti, certains lui reprochant de na pas avoir adopté une position plus ferme, dans la but de s’attirer des voix de droite.

Yaïr Lapid, actuellement à l’étranger, ne viendra pas mais il a laissé entendre que Haïm Yalin représentera le parti Yesh Atid. Mais le député sera probablement le seul parmi les onze à être présent. Haïm Yalin a expliqué que les blocs de localités, dont fait partie le Goush Etzion, feront partie de l’Etat d’Israël et il luttera pour que cela soit le cas.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a vivement réagi au boycott du Camp Sioniste: « Il n’existe aucun peuple au monde qui n’ait de lien aussi fort avec sa terre que le peuple juif avec la Judée et la Samarie, la vallée du Jourdain et le plateau du Golan. Ce sujet devrait être au-delà de toute polémique politique. J’ai honte pour ce partie qui se prétend Camp Sioniste et qui boycotte une cérémonie officielle qui marque le cinquantenaire de notre retour dans ces régions. La plupart des grands leaders travaillistes, de David Ben-Gourion à Shimon Pérès avaient compris l’im portance historique et stratégique de ces parties d’Erets Israël. Aujourd’hui, je suis certaine qu’Yigal Allon, Golda Meïr et Itshak Rabin se retournent dans leur tombe lorsqu’ils voient que leur parti s’est complètement égaré et a perdu ses repères. C’est une véritable honte. Ces gens ne se rappellent même plus que ce fut Yigal Allon qui construisit Kiryat Arba, que la plupart des infrastructures ont été décidées par des dirigeants du Mapaï (…) Si le Camp Sioniste décide de boycotter cette cérémonie officielle c’est tout simplement..qu’il n’est plus sioniste! »

De son côté, la vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely a déclaré: « Celui qui boycotte un demi-millions de citoyens et refuse de célébrer la libération de ces régions ne pourra escompter d’obtenir des voix de droite ».

Photo Flash 90