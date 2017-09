Cérémonie du Goush Etzion: Ayelet Shaked critique l’attitude de Myriam Naor

La ministre de la Justice a écrit à la présidente de la Cour suprême pour lui faire part de son mécontement suite au boycott de la cérémonie qui a lieu mercredi soir dans le Goush Etzion pour marquer le cinquantenaire de la libération de la Judée-Samarie.

Dans sa lettre, Ayelet Shaked reproche à Myriam Naor « d’avoir négligé le sens de l’Etat » et « d’avoir donné une image biaisée de cette grande soirée en lui donnant un sens politique ». La ministre rappelle que la tenue de cette cérémonie a été décidée par le gouvernement et qu’elle a reçu l’aval du conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit, qui sera présent à cette soirée. La ministre rappelle également l’avis donné par le Mouvement pour la Probité du pouvoir, qui estime que l’absence volontaire de magistrats de la Cour suprême confirmera l’opinion de ceux qui considèrent que la Cour suprême est politisée.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a également réagi à l’annonce de boycott de la part de la Cour suprême: « Cette décision étend une lourde suspicion sur la capacité de la Cour suprême de statuer en toute objectivité pour toutes les questions liées à la Judée et la Samarie ». Le ministre s’est également étonné de cette décision qui concerne une région qui se trouve dans le consensus israélien.

De son côté, l’ancien Premier ministre Ehoud Barak, qui n’a décidément honte de rien, a dénoncé la tenue de cette cérémonie qui pour n’est autre « qu’une manifestation désolante de nationalisme facile organisé par la droite pour s’approprier les lauriers de la victoire de la Guerre des Six Jours et l’exclusivité de l’amour d’Erets Israël, au mépris de la vérité et des faits »!!!

Photo Yaakov Cohen / Flash 90