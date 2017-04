Cérémonie de Yom Hazikaron au Kotel

Comme chaque année la cérémonie de Yom Hazikaron a eu lieu dimanche soir au Kotel en présence du président de l’Etat Reouven Rivlin, du chef d’Etat-major Gadi Eizencot et de nombreuses familles endeuillées.

Le président Rivlin a notamment dit: « Devant le Kotel, cinquante ans après la libération de Jérusalem, nous nous souvenons que notre liberté est sainte mais ô combien difficile. Nous savons qu’il y a un prix à notre existence ici, à notre liberté. Et ce prix, nous sommes prêts à le payer avec crainte. Chères familles, vous avez payé le prix le plus fort, le prix de cette liberté qui se paie par le sang ».

Le chef d’Etat-major a pris ensuite la parole et a dit: « Regardons vers l’avenir avec fierté à la lumière de ce que nous ont enseigné ceux qui ne sont plus: l’amitié entre frères d’armes, le sacrifice de soi, l’esprit du combat, le courage et la bravoure (…) Toute la nation port le deuil de ceux qui sont tombés ».

Photo Hadas Parush / Flash 90