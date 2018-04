Cérémonie de Yom Haatsmaout: compromis trouvé entre Netanyahou et Edelstein

Après plusieurs semaines d’une saga incompréhensible et inutile, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de la Knesset Yuli Edelstein sont arrivés à un compromis concernant la cérémonie d’allumage des flambeaux au mont Herzl le soir de Yom Haatsmaout.

Binyamin Netanyahou allumera un flambeau au nom de tous les gouvernements d’Israël et dira quelques mots sur place en rapport avec la Déclaration d’Indépendance. En revanche, Yuli Edelstein sera le seul représentant politique à prononcer un discours. Cette formule permet au président de la Knesset d’annuler le boycott qu’il avait annoncé au cas où le Premier ministre viendrait à cette cérémonie et s’y exprimerait.

La commission des Cérémonies et Symboles nationaux, présidée par le la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev devra toutefois se réunir pour approuver cette modification au protocole habituel. La ministre s’est dit soulagée par ce compromis “qui montre que la raison et la stature étatique l’ont finalement emporté sur les considérations personnelles”. Miri Reguev n’a pas non plus caché sa joie du fait de la présence du Premier ministre lors de cette cérémonie du 70e anniversaire, qu’elle souhaitait ardemment.

Toujours selon ce nouveau compromis, il a été convenu qu’à l’avenir, tout chef du gouvernement israélien assistera à cette cérémonie lors de tous les anniversaires “ronds” afin de rajouter à la solennité de cette journée.

Photo Flash 90