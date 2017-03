Cérémonie antisémite en Pologne

Même si la Pologne d’aujourd’hui est l’un des pays les plus proches d’Israël au sein de l’Union européenne, les (pas si) vieux démons antisémites de ce pays ont la vie dure et s’expriment encore ici et là, dans les milieux nationalistes.

Un groupe polonais qui se fait appeler « la Conscience de la Nation TV » a procédé à un rituel qui consistait à brûler une poupée représentant une Juive avant de la noyer dans la Vistule, en l’honneur de l’arrivée du printemps. La vidéo de cette cérémonie avait été diffusée sur Youtube avant d’être retirée depuis.

L’agence de presse JTA a indiqué qu’il s’agit en fait d’une version modifiée – et inquiétante – d’un rituel connu dasn certaines régions de Pologne, dans lequel on brûle une poupée appelée « Marzena », représentant l’hiver avant de la noyer dans le fleuve pour marquer l’arrivée du printemps. Mais jamais cette poupée ne symbolisait auparavant une figure juive ni de toute autre minorité. Il s’agit apparemment d’une « innovation » de ce groupe d’extrême droite qui a d’ailleurs invité ses adhérents à ce rituel sous le titre « antisemeeting », ce qui ne laisse planer aucun doute sur ses orientations. La poupée représentait un visage hideux avec tous les stéréotypes juifs empruntés à l’antisémitisme classique.

Le procureur de la région a été saisi et a ordonné l’ouverture d’une enquête. Le Centre polonais de lutte contre le racisme et la xénophobie a rappelé que durant la Shoah, un quart des habitants de Varsovie ont péri par le simple fait qu’ils étaient juifs. « Pour imiter les nazis aujourd’hui, il faut être soit un idiot complet soit le dernier des porcs, mais sûrement pas un patriote », note le communiqué du centre à l’intention de ce groupe d’extrême droite.

Photo Miriam Alster / Flash 90