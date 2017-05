Un centre de mémoire prostitue l’histoire de ses juifs. Par Bely.

En cette période de commémorations diverses et variées, devoir de mémoire comme force de vivre… L’attitude tout à fait iconoclaste du site « La coupole » fait quelque peu désordre.

J’exagère ? A vous de juger !

Le Larousse littéraire donne une définition du mot prostitution, « Action de prostituer, d’avilir, de dégrader quelque chose de respectable »., qui colle parfaitement avec les agissements des responsables du « Centre d’histoire et planétarium 3D-La Coupole- Aux frontières de l’Humanité », vitrine symbolique de ce qui s’est passé pendant la guerre dans la région Nord Pas de Calais.

Que représente exactement ce centre d’histoire ? *

« La Coupole, située à 5 km de Saint-Omer (Nord-Pas-de-Calais), figure parmi les vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par sa masse écrasante, par le caractère souterrain de ses installations, par la souffrance des travailleurs forcés qui l’ont édifiée, elle constitue un lieu symbolique de l’oppression nazie. »

Et que l’on ne me dise pas que les juifs n’étaient pas concernés en cette région durant les années 39-45 ! Le site lui-même pose les bases du décor **:

« Deux types de communautés juives étaient établies dans le Nord–Pas-de-Calais à la veille de la guerre : les familles des grandes villes (Lille, Valenciennes, Dunkerque) intégrées depuis des générations à la France et à la République ; la communauté juive polonaise, installée dans le bassin minier pendant l’entre-deux-guerres, qui avait conservé de forts particularismes », peut-on y lire.

Et de compléter le tableau par quelques touches d’histoire supplémentaires : « Toutes deux sont alors victimes d’une double persécution : Celle des Allemands et celle mise en œuvre en application du « statut des Juifs de Vichy ». Discrète et méthodique depuis la fin 1940, la persécution se durcit brutalement en 1942 : des camps de travail sont établis sur le littoral, le port de l’étoile jaune est imposé en juin. Une grande rafle, organisée le 11 septembre 1942, menée par les polices allemandes avec l’assistance de la police française, aboutit à la déportation et à la mise à mort, à Auschwitz, de plus de 500 personnes. »

Alors comment ne pas appeler « prostitution » une telle « accroche publicitaire » ?

Faite en deux temps, le premier argument propose le passé comme marche pied à tout devenir : «De la folie nazie à la face cachée de la conquête spatiale, en passant par les années noires de l’Occupation, La Coupole offre une immersion dans le passé et un regard neuf sur le présent.

Aux frontières de l’humanité

De la folie nazie à la face cachée de la conquête spatiale, en passant par les années noires de l’Occupation, La Coupole offre une immersion dans le passé et un regard neuf sur le présent ».

Le second, vendeur-coup-de poing attaque directement tout client potentiel : « Organisez un séminaire atypique pour votre entreprise, vous aurez l’honneur d’effectuer votre séminaire dans un ancien bunker ! Emmenez vos collaborateurs dans un lieu d’exception pour un séminaire atypique à seulement 5 km de Saint-Omer dans le Nord-Pas-de-Calais. Réhabilité en Centre d’Histoire et de Mémoire, cette bâtisse est un gigantesque bunker souterrain qui a été conçu par les nazis en 1943-1944 pour stocker et lancer les fusées V2.

Chargé d’Histoire, vous aurez l’occasion au cours de ce séminaire, de découvrir trois grands thèmes qui se rapportent à l’Histoire européenne du XXe siècle à travers de nombreux documentaires audiovisuels et grâce à des casques d’audioguidage par infrarouge. Pendant votre séminaire professionnel. Des maquettes, fixes ou animées, des reconstitutions en 3D, des photographies agrandies, vous feront apprécier le parcours. »

Et pour faire bon poids d’ajouter : « Si vous désirez en savoir davantage pour l’organisation d’un « SEMINAIRE INOUBLIABLE », n’hésitez pas à vous renseigner auprès de nous. »

