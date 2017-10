Centenaire de la Déclaration Bafour: Theresa May déterminée

La Première ministre britannique Theresa May a redit mercredi devant le Parlement qu’elle est « fière de la contribution de la Grande-Bretagne à la création de l’Etat d’Israël » et que son pays « commémorera avec fierté le centenaire de la Déclaration Balfour ».

Il ne s’agissait pas seulement d’une réponse définitive aux pressions de l’Autorité Palestinienne qui demandait l’annulation des cérémonies mais aussi d’une réponse à la décision du leader travailliste Jeremy Corbyn qui a annoncé qu’il ne s’y rendra pas malgré l’invitation qui lui a été faite par Jonathan Goldstein, président du Jewish Leadership Council. Pour Jonathan Goldstein, la décision de Jeremy Corbyn est « très regrettable car il a perdu une occasion de rehausser son image auprès de la communauté juive britannique ».

Le chef du Labour n’avait pas daigné non plus être présent à la réception donnée par les Amis d’Israël du Labour lors de la dernière convention du parti.

Le Hamas a par contre salué la décision « courageuse » de Jeremy Corbyn et tout comme Mahmoud Abbas, l’organisation terroriste a une nouvelle fois demandé à la Grande-Bretagne de « présenter des excuses au peuple palestinien pour cette déclaration et de lui verser des compensations financières!!

Les cérémonies marquant le centenaire de la Déclaration Balfour seront célébrées ensemble par la Grande-Bretagne et Israël, en présence de Theresa May et de Binyamin Netanyahou.

Avec beaucoup de courage, Theresa May a également déclaré: « …La déclaration Balfour a été faite dans un monde où les puissances impériales se faisaient concurrence, lors de la 1ère Guerre mondiale et au crépuscule de l’empire ottoman. Dans ces circonstances, la création d’un patrie pour le peuple juif dans le pays avec lequel il a des liens historiques et religieux si puissants, a été un acte juste et moral, surtout après des siècles de persécutions ».

