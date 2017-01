Des centaines de personnes aux obsèques de Yaakov Neeman

Des centaines de personnes ont assisté aux obsèques de l’ancien ministre Yaakov Neeman, à la synagogue de Hechal Shlomo à Jérusalem. Dans l’assistance se trouvaient notamment le président de l’Etat Ruby Rivlin, les deux grands rabbins de Jérusalem, Rav Shlomo Amar et Rav Arieh Stern, le Rav Israël Meir Lau, le président de la Knesset Youli Edelstein, les ministres Arieh Dery, Ayelet Shaked et Avigdor Lieberman, et plusieurs députés dont le chef de l’opposition Itshak Herzog. Ses filles ont pris la parole, en larmes, pour évoquer les grandes qualités de cœur, la ferveur religieuse, la discrétion et l’intégrité de leur père qui leur a servi de modèle. Le président Rivlin a déclaré : « Vous aimiez l’Etat d’Israël et à de nombreuses reprises, vous avez représenté la lumière en des périodes de crises et de tensions à la tête de ses ministres et de ses conseillers ». Yaakov Neeman devait ensuite être inhumé au cimetière du Mont des Oliviers, Har Hazeitim.