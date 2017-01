Des centaines de manifestants pour soutenir El-Or Azaria

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi matin près de la Kiria de Tel Aviv, où le tribunal militaire doit prononcer son verdict à l’issue des neuf mois du procès du sergent El-Or Azaria, accusé d’avoir tué un terroriste à terre à Hévron. Ils sont venus pour exprimer leur soutien au soldat et dénoncer les positions du chef d’état-major Gadi Eisencott, de l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon et des médias. Certains d’entre eux se sont allongés sur la chaussée pour bloquer la circulation. Les esprits se sont échauffés et la police a arrêté plusieurs protestataires. Sur place se trouvent aussi des dizaines de journalistes, d’Israël et de l’étranger, qui attendent la décision des juges sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit.