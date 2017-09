Des centaines de lettres adressées à D. introduites entre les pierres du Kotel

Des centaines de lettres adressées à D. arrivent chaque année en Israël depuis le monde entier et elles sont réceptionnées par la poste israélienne qui les conserve précieusement dans le service des objets perdus.

Les messages proviennent non seulement d’Israël mais aussi de France, de Russie, du Nigeria, d’Espagne, des Etats-Unis, de Hong Kong et de Tunis. Certains sont longs et extrêmement émouvants, d’autres sont plus courts et plus concis mais ils demandent tous pratiquement la même chose au Tout Puissant : la santé et un bon gagne-pain.

Cette année, selon leurs habitudes, le rabbin du Kotel, Rav Shmouel Rabinowitz, et le directeur général de la Poste israélienne Danny Goldstein se sont rencontrés juste avant Rosh Hashana sur l’Esplanade du Mur occidental. Goldstein a alors remis au Rav Rabinowitz une boite rouge remplie des lettres adressées à D. pour qu’elles soient introduites entre les pierres du Kotel.

Le contenu de ces lettres, que les employés de la Poste sont autorisés à ouvrir pour tenter de retrouver leur expéditeur, est parfois bouleversant, révélant des histoires extrêmement touchantes ou passionnantes.

Source: Chiourim.com