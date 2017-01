Des centaines d’attentats déjoués en Judée-Samarie

Des centaines d’attentats ont été déjoués au cours de l’année en Judée-Samarie : c’est ce qu’a indiqué un officier supérieur du commandement de la région Centre qui a souligné en outre qu’il y avait une hausse des attentats inspirés par l’islam radical. Toujours d’après cet officier, la majorité des attaques sont effectuées avec des armes à feu. Il a précisé que les jets de pierres sur les routes, très dangereux pour les automobilistes, étaient beaucoup plus fréquents: 800 en six mois l’an dernier. Autre information : 40 maisons de terroristes ont été détruites et 3 400 suspects palestiniens ont été interpellés.