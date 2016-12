Céline Dion en concert à Tel Aviv durant l’été 2017

Qui a dit qu’Israël était isolé ou boycotté ? En tout cas pas les supers stars internationales qui annoncent les unes après les autres des concerts à Tel Aviv. Après Justin Bieber ou encore Aerosmith, c’est au tour de Céline Dion de travailler sur un premier concert en Israël. Une première pour la Canadienne.

Le journal Ynet rapporte que les agents de la chanteuse canadienne sont actuellement en pourparlers avec des producteurs israéliens pour mettre en place un concert durant l’été 2017.

Avec plus de 230 millions d’albums vendus dans le monde et une carrière internationale qui ne faiblit pas, Céline Dion est l’une des chanteuses les plus attendues par les Israéliens.

Source : Ynet – Israelvalley.com