Célébration du centenaire de la naissance d’André Chouraqui

L’Association des Amis d’André Chouraqui organise le jeudi 26 octobre 2017, à Jérusalem, un colloque international pour marquer le Centenaire de sa naissance. Dans l’auditorium de l’Institut Ben-Zvi, chercheurs, témoins et amis feront découvrir ou redécouvrir cet homme d’exception, tant aux Israéliens qu’aux francophones. André Chouraqui fut le collaborateur de René Cassin à l’Alliance Israélite Universelle, conseiller de Ben Gourion, maire-adjoint de Jérusalem aux côtés de Teddy Kollek, juriste chevronné, historien des Juifs d’Afrique du Nord et traducteur en français de la Bible et du Coran.

L’entrée est libre et le colloque est accompagné d’interprétation simultanée ce qui permet aux non francophones d’y participer. Il faut néanmoins s’inscrire par mesure de sécurité.

Pour consulter le programme (bilingue) et pour plus de renseignements :

www.andrechouraqui.com

Pour s’inscrire, veuillez contacter : lesamis@andrechouraqui.com ; Tél et messagerie : +972 544 636 716