Célébration des 120 ans du Congrès de Bâle

L’Organisation sioniste mondiale a célébré mercredi le 120e anniversaire du 1er Congrès sioniste de Bâle qui se déroula du 29 au 3 août 1897. La cérémonie avait lieu sur le mont Herzl, près de la sépulture du journaliste.

Les discours ont été entrcoupés par des danses et chants typiques folkloriques israéliens, des vidéos enregistrées à travers le monde et des chants interprétés par des artistes israéliens.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a comparé Théodore Herzl à un « Moïse moderne qui a su mener son peuple ». Il a rappelé le génie politique du fondateur du sionisme politique et son dévouement envers le peuple juif. Binyamin Netanyahou a mis en évidence l’impressionnante réalisation du sionisme depuis son état embryonnaire il y a un peu plus d’un siècle et la situation d’Israël aujourd’hui comme puissance mondiale montante.

Le président de l’OSM, Avraham Duvdevani, a lui aussi relevé avec fierté la réussite de l’entreprise sioniste mais il a précisé qu’elle n’a pas encore achevé sa mission historique: « Nous devons poursuivre cette entreprise qui est le socle de notre existence en tant qu’Etat et en tant que peuple ». Il s’est engagé à ce que l’Organisation sioniste mondiale continuera à oeuvrer en Israël comme en disapora pour parachever l’entreprise sioniste.

